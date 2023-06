Baronissi: ordinanza pulizia fondi incolti e prevenzione rischio incendi

di Redazione ZON

Scatta a Baronissi l’obbligo di diserbo e pulizia dei fondi incolti. A stabilirlo una ordinanza del sindaco Gianfranco Valiante che prevede, nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre, in prossimità di boschi e terreni agrari, lungo le strade e le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, il divieto di accensione fuochi e la pulizia di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte, giardini e il taglio di siepi e rami. L’ordinanza riguarda anche la manutenzione dei fronti che insistono sulle strade comunali, provinciali e regionali, la cui incuria provoca problemi di visibilità e decoro. “L’abbandono di appezzamenti di terreno incolti e l’incuria dei fondi agricoli e dei giardini – sottolinea il sindaco – rischiano nella stagione estiva di determinare situazioni di pericolo per il potenziale innesco di incendi senza contare che le situazioni di incuria e di degrado contribuiscono a compromettere il decoro della città”. La Polizia Municipale ha disposto un servizio di controllo del territorio per verificare il rispetto dell’ordinanza.