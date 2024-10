Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio”: appuntamento il 13 ottobre al Parco della Rinascita

di Redazione ZON

È già in corso la XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” (INR), l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, che mira a diffondere le buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. Dal 7 al 13 ottobre 2024, l’Italia è impegnata in una settimana di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza collettiva e individuale sui rischi che minacciano il nostro Paese, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e prevenire le conseguenze di calamità come terremoti, maremoti e alluvioni.

Baronissi, 13 ottobre a Parco della Rinascita

Nel quadro di queste iniziative, Baronissi sarà protagonista domenica 13 ottobre 2024, presso il Parco della Rinascita, dove dalle ore 9:00 alle 13:00 i volontari del Nucleo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (NCVPC) Città di Baronissi, in collaborazione con l’associazione “Il Punto”, allestiranno un gazebo informativo. Qui, i cittadini potranno ricevere indicazioni pratiche su come agire in caso di eventi sismici o alluvionali. I volontari, con mezzi e attrezzature specifiche, illustreranno le azioni fondamentali da adottare per proteggere se stessi e le proprie famiglie durante situazioni di emergenza.

“Io Non Rischio”

La campagna nazionale “Io Non Rischio” è un’importante occasione per rafforzare il legame tra istituzioni, volontari e cittadinanza, promuovendo un concetto di protezione civile che non si limita solo all’intervento in caso di emergenza, ma che mira a formare una comunità più consapevole e preparata. Ogni cittadino può e deve giocare un ruolo chiave nel processo di prevenzione, e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile è uno degli strumenti più efficaci per affrontare i rischi che possono colpire il nostro territorio.

“Partecipare alla campagna ‘Io Non Rischio’ è un segnale forte dell’impegno del nostro Comune per la sicurezza della comunità. Viviamo in un territorio esposto a rischi naturali, e per questo motivo dobbiamo essere preparati. Ringrazio i volontari della protezione civile e l’associazione ‘Il Punto’ per la loro dedizione nel diffondere le buone pratiche tra i cittadini. La sicurezza è una responsabilità collettiva, e solo con la consapevolezza e la prevenzione possiamo ridurre i rischi e salvaguardare le nostre vite”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta;

“La prevenzione è la chiave per affrontare efficacemente i rischi che ci circondano. Spesso tendiamo a sottovalutare la frequenza e l’impatto di eventi come terremoti e alluvioni, ma la protezione civile non si limita all’intervento in emergenza: essa deve educare, preparare e informare. L’impegno dei nostri volontari è prezioso per costruire una comunità più sicura e consapevole. Invito tutti i cittadini a partecipare all’evento del 13 ottobre per informarsi e conoscere meglio le azioni da intraprendere in caso di calamità”, continua l’assessore al ramo Alfonso Farina.

Un momento di confronto

La giornata del 13 ottobre rappresenterà un momento di grande coinvolgimento per i cittadini, che potranno confrontarsi direttamente con i volontari della protezione civile e acquisire strumenti concreti per la gestione delle emergenze. I volontari del NCVPC e dell’Odv “Il Punto” guideranno i partecipanti attraverso dimostrazioni pratiche e spiegazioni sulle corrette procedure da adottare in caso di terremoti, maremoti o alluvioni, mostrando l’importanza della prevenzione per la sicurezza collettiva.

Invitiamo tutti i cittadini di Baronissi a partecipare attivamente all’evento presso il Parco della Rinascita e a cogliere questa opportunità per diventare parte di una comunità più informata e preparata di fronte ai rischi naturali.