Baronissi, Petta: “Impegno per il benessere degli animali”

di Antonio Jr. Orrico

“Nel nostro programma elettorale per Baronissi, abbiamo previsto una serie di iniziative dedicate anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. La nostra comunità si distingue per l’amore e il rispetto verso gli animali domestici, e con queste proposte vogliamo rafforzare questo legame speciale. Uno dei nostri progetti di punta è la realizzazione di una Pensione per Cani, finanziata attraverso il Project Financing. Questa struttura offrirà un soggiorno sicuro ai nostri amici a quattro zampe, in occasione delle vacanze, per fornire sostegno alle famiglie.” esordisce la candidata a Sindaco Anna Petta.

“Saranno destinati alcuni stalli per accogliere in maniera temporanea i cagnolini abbandonati. Vogliamo assicurarci che nessun animale rimanga solo e che ogni famiglia possa partire tranquilla, sapendo che il proprio amico peloso è in buone mani.”

“Promuoveremo la Tutela della Salute degli Animali Domestici, con una forte campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono. Offriremo servizi veterinari di alta qualità, includendo il supporto alla sterilizzazione e all’identificazione tramite microchip. Vogliamo garantire che ogni animale riceva le cure necessarie per una vita sana.” afferma la candidata Anna Petta.

Baronissi: l’assistenza veterinaria

“Istituiremo un Servizio di Assistenza Veterinaria, accessibile a tutti i cittadini, e introdurremo la figura del Garante Comunale per il Benessere degli Animali. Questo garante avrà il compito di vigilare sul rispetto delle normative e di promuovere il benessere degli animali all’interno delle famiglie, assicurando che ogni animale riceva il trattamento amorevole che merita.” Sono le parole di Anna Petta.

“Infine, realizzeremo un Cimitero Comunale dedicato agli animali domestici. Sarà un luogo speciale dove onorare il legame profondo che ci unisce ai nostri animali, offrendo uno spazio di raccoglimento e rispetto.” Afferma Anna Petta, Candidata al Sindaco di Baronissi.

“Sono profondamente convinta che il benessere degli animali sia un riflesso del benessere e del livello di civiltà della nostra comunità. Con queste iniziative, vogliamo garantire che ogni animale a Baronissi riceva amore e contrastare l’abbandono. La Pensione per Cani, i servizi veterinari, il Garante Comunale e il Cimitero Comunale per gli animali domestici sono solo alcuni dei modi in cui ci impegniamo a costruire una città più compassionevole e rispettosa. Insieme, possiamo fare di Baronissi un luogo dove ogni essere vivente è amato e protetto. Con queste iniziative, ci impegniamo a sostenere il rispetto per la vita e la cura per i nostri preziosi compagni pelosi, integrandoli pienamente nella vita della nostra comunità e facendo di Baronissi un esempio di rispetto e affetto per gli animali domestici.” A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.