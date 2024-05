Baronissi, Petta: “Investimenti decisivi per l’edilizia”

di Antonio Jr. Orrico

“Il nostro programma elettorale pone l’edilizia residenziale pubblica al centro delle priorità per il benessere dei nostri concittadini. Con un piano straordinario quinquennale, ci proponiamo di riqualificare gli alloggi esistenti, garantendo manutenzione e efficientamento energetico. Parallelamente, attraverso interventi di Housing Sociale, creeremo nuove opportunità abitative, come delineato nella sezione “Le Grandi Opere Strategiche”.” ha affermato il candidato sindaco di Baronissi, Anna Petta.

La stessa ha poi proseguito: “In linea con questa visione, abbiamo previsto la sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’Acer per istituire uno sportello comunale dedicato alla risoluzione delle problematiche degli alloggi popolari, assicurando un supporto diretto e tempestivo ai cittadini. Baronissi, già dotata di un Piano Urbanistico Comunale, vedrà il completamento di tale piano come punto di partenza per governare i processi di sviluppo e rigenerazione urbana.“

“Ci impegniamo a massimizzare gli interventi di rigenerazione, innovando il tessuto urbano esistente e riqualificando gli edifici con un’attenzione particolare all’efficientamento energetico e al rispetto dei valori paesaggistici. In questa prospettiva, daremo vita ad interventi di “Housing Sociale”, con l’obiettivo di realizzare almeno 50 nuovi alloggi, garantendo così una distribuzione equa e accessibile delle risorse abitative nel territorio comunale.” ha poi affermato la candidata a sindaco di Baronissi.

Baronissi: le parole di Anna Petta

“La nostra visione è quella di costruire una comunità inclusiva, solidale e sostenibile, dove ogni individuo possa trovare un luogo che possa chiamare casa. La finalità delle azioni programmatiche delineate dalla nostra coalizione è di costruire una comunità inclusiva, dove ogni cittadino abbia la possibilità di vivere in un ambiente sicuro, confortevole e sostenibile. Con questo obiettivo, lavoreremo instancabilmente per trasformare il programma elettorale in azioni concrete che migliorino la vita di tutti gli abitanti di Baronissi.” A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.