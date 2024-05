Baronissi, Petta: “Promuoviamo una Baronissi sicura”

di Antonio Jr. Orrico

“La sicurezza è al centro del nostro programma elettorale, e non possiamo permettere che venga compromessa da soluzioni inefficaci e costose. Per questo motivo, il nostro piano prevede misure concrete e ben strutturate per garantire la protezione e il benessere di ogni cittadino. Il primo passo sarà il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale. Abbiamo progettato l’installazione di nuove telecamere in punti strategici di Baronissi, che saranno collegate a una sala operativa centralizzata.”. Sono le parole di Anna Petta.

La candidata sindaco ha poi dichiarato: “Questo ci permetterà di avere un controllo costante e capillare del territorio, assicurando un intervento tempestivo e coordinato in caso di emergenza. La tecnologia moderna sarà il nostro alleato per prevenire e contrastare efficacemente ogni forma di criminalità.”

“Inoltre, vogliamo intensificare la presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio. È fondamentale che i nostri cittadini si sentano protetti e che la legalità venga rispettata. Una maggiore visibilità e presenza delle forze dell’ordine agirà da deterrente contro atti di vandalismo, furti e infrazioni al codice della strada. Vogliamo una Baronissi dove si possa camminare tranquillamente per le strade, dove i nostri figli possano giocare nei parchi senza paura, e dove ogni attività commerciale possa operare in un ambiente sicuro e protetto.” afferma Anna Petta, Candidata al Sindaco di Baronissi.

Baronissi, Anna Petta: la vigilanza

“Devo segnalare le proposte di altri candidati che vogliono affidare la sicurezza del nostro comune a servizi di vigilanza privata. Questa soluzione comporterebbe maggiori costi per la comunità. La sicurezza non deve essere un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a tutti attraverso le istituzioni pubbliche. Noi crediamo in una sicurezza gestita dallo Stato, che sia efficiente, trasparente e accessibile a tutti.” spiega Petta.

“Insieme, possiamo costruire un futuro dove la sicurezza non sia un lusso, ma una realtà quotidiana. È tempo di agire e di fare la differenza. Sosteniamo una Baronissi sicura, affidabile e prospera, dove ogni cittadino possa sentirsi parte integrante di una comunità forte e unita.” A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi, Anna Petta.