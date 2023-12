Baronissi, Presepe Vivente a Sava

di Rita Milione

Il 29 e 30 Dicembre 2023 e il 6 e 7 Gennaio 2024, il Gruppo Giovani di Azione Cattolica della Parrocchia di Sant’Agnese, in Sava di Baronissi, dopo 4 anni di stop dovuti dal Covid-19 rimette in scena il Presepe Vivente. Quest’anno caratterizzato dal “ritorno” della location a “CapoSava”, detta così dagli abitanti del paese Via Maggiore, una delle vie più antiche e storiche di Sava dove da qui si snodò all’epoca l’intero villaggio.

Grande entusiasmo da parte dei giovani della comunità, insieme a Padre Antonio Emanuel Basso e a tutta la comunità parrocchiale, che vogliono far rivivere questi giorni di grande magia mettendo in scena la nascita del Bambinello Gesù, riprendendo le belle tradizioni che per anni e anni sono state vita e aggregazione per l’intero paese.

Durante il percorso saranno rappresentati alcuni dei vecchi mestieri: la pastaia, l’esattore delle tasse, la sinagoga, gli artigiani, le fioraie, gli artisti, il fabbro, i pastori. Continuando nella stretta e caratteristica via, si può far visita a Re Erode e la sua Regina accompagnati dalle ammalianti concubine, sotto il vigile occhio dei suoi soldati. La rappresentazione si conclude la riproduzione della natività, dove si potrà adorare Gesù Bambino nell’umile mangiatoia.

Lungo il percorso, sarà possibile degustare tante specialità: dalla pizza fritta alle zeppole, dal caciocavallo impiccato alle caldarroste e al caldo di vin brulè. Ogni sera ci saranno tantissime novità e nuove degustazioni. Come da tradizione, il 6 Gennaio la stella cometa guiderà i Re Magi lungo la strada della Chiesa fino a giungere a CapoSava, dove renderanno omaggio a Gesù Bambino accompagnati dal suono delle Zampogne. Non resta che vivere in prima persona e vedere con i propri occhi questa piccola ma emozionante rappresentazione.