Baronissi, rapinata una gioielleria: si indaga

Rapinata una gioielleria nella notte a Baronissi, dove cinque malviventi si sono introdotti all’interno del locale e hanno portato via la refurtiva. Sulla base di alcune testimonianze, il colpo si sarebbe verificato alle ore di 3 circa di questa notte.

Potrebbero essere in 5 i malviventi che hanno rapinato la gioielleria in pochi minuti: sembra che tre persone si sarebbero intrufolate nel negozio e le altre due sarebbero rimaste fuori a fare da palo.

I ladri hanno alzato e forzato la saracinesca esterna, strappato via la sirena in modo tale che non suonasse e divelto il vetro della porta d’ingresso. I cinque sarebbero poi scappati dopo che i residenti attorno alla gioielleria di Baronissi si stavano rendendo conto del colpo in atto. Le forze dell’ordine indagano sul caso.