Baronissi si illumina di magia, un grande successo per l’inaugurazione delle luci natalizie

di Redazione ZON

Baronissi ha inaugurato ufficialmente il periodo natalizio con una serata straordinaria che ha visto una grande partecipazione di cittadini e visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi. L’accensione delle luci natalizie, avvenuta sabato sera nella suggestiva cornice della Villa Comunale e, a seguire, al Parco del Ciliegio, ha segnato l’inizio del programma “Vivi Baronissi a Natale”, ricco di eventi pensati per celebrare il valore della comunità e accogliere il calore delle festività. Il Villaggio di Babbo Natale e il Presepe, allestiti nel Parco del Ciliegio, hanno subito catturato l’entusiasmo di grandi e piccoli, diventando luoghi simbolo di magia e tradizione.

Ad accompagnare questo momento speciale, le melodie emozionanti dei cori dei bambini di Baronissi, che hanno arricchito l’atmosfera di autenticità e calore.

“Con l’inaugurazione di ieri sera, abbiamo voluto riportare bellezza, speranza e un forte senso di rinascita nei luoghi simbolo della nostra città. Questo Natale è pensato soprattutto per le famiglie, pilastro fondamentale della nostra comunità, ma vuole anche accogliere i visitatori dai comuni vicini, offrendo un’esperienza di gioia e condivisione. Particolare attenzione è stata dedicata ai bambini e alle loro famiglie, senza dimenticare chi vive situazioni di difficoltà e ha bisogno di cura e sostegno”. A dirlo è la Sindaca Anna Petta

Anche l’Assessore alla Cultura Giuseppe Giordano ha voluto sottolineare il valore dell’evento: “Le luci, il Villaggio di Babbo Natale e il Presepe rimarranno a disposizione della comunità fino all’8 gennaio, trasformando Villa Comunale e Parco del Ciliegio nel cuore pulsante di Baronissi durante le festività. Questi luoghi non sono solo uno spazio per il divertimento, ma anche un’occasione per rinsaldare il legame tra le persone e accogliere con calore chi visita la nostra città. Tutto questo è stato possibile grazie a una straordinaria collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, una sinergia che è il vero motore del successo di questa iniziativa”.

“Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo momento unico, che rappresenta non solo una festa per gli occhi e il cuore, ma anche un’occasione per ritrovare e condividere i valori più autentici del Natale. Baronissi invita tutti, cittadini e visitatori, a partecipare agli eventi natalizi in programma e a vivere questi luoghi come spazi di gioia, bellezza e solidarietà. Che questo Natale sia per tutti un’occasione di luce, riflessione e rinascita” – concludono.