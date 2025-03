Baronissi Sport Day, una festa per i giovani e per la memoria: lo sport come forza che unisce

di Redazione ZON

Una giornata di sport, entusiasmo e memoria ha animato Baronissi con il Baronissi Sport Day – Festa dell’Esordiente, manifestazione sostenuta con convinzione dal Comune di Baronissi e dedicata ai più giovani. Protagonisti assoluti sono stati bambini e ragazzi, che hanno partecipato con energia e determinazione alle varie attività sportive, vivendo momenti di condivisione e crescita.

Presenti all’evento anche la Sindaca Anna Petta e diversi esponenti dell’amministrazione comunale, che hanno sottolineato l’importanza dello sport come veicolo educativo, sociale e inclusivo. Non solo attività fisica, ma anche uno strumento fondamentale per abbattere barriere, valorizzare le diversità e promuovere il benessere collettivo.

La manifestazione è stata anche occasione per un momento di commozione e ricordo: durante la giornata si è voluto omaggiare la memoria di Claudio D’Arco, giovane atleta che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità locale.

Un evento che conferma Baronissi come città attenta ai giovani e ai valori dello sport, dove nessuno resta indietro e tutti trovano spazio per crescere, partecipare e sentirsi parte di una comunità vera.