Baronissi Sport Festival: inaugurata la terza edizione

di Rita Milione

Tante presenze per il via alla terza edizione del Baronissi Sport Festival. Madrina dell’evento la pluri medagliata canoista Josefa Idem. Dal palco di Baronissi ha lanciato ai ragazzi il suo invito ad affrontare ogni sfida con determinazione, passione, convinzione, senza timore di andare “controcorrente”.

Questa mattina la campionessa ha incontrato a Palazzo di Città il sindaco Gianfranco Valiante e l’assessore allo sport Marco Picarone per un saluto istituzionale e poi i bimbi delle scuole per un bellissimo confronto sui valori dello sport. La manifestazione Baronissi Sport Festival – che si snoda tra il Parco della Rinascita e Largo Ambrosoli – durerà fino a domenica. Per tutti sport, tornei, esibizioni.

“La serata inaugurale del Baronissi Sport Festival, ieri, non poteva aprirsi meglio di quello che è stata con la prestigiosa presenza, con l’accensione della fiaccola, di Josefa Idem icona dello sport mondiale. Josefa vanta il record internazionale di partecipazioni alle Olimpiadi – ben 8 – inaugurate con la medaglia di bronzo a 20 anni e un quinto posto a 48 anni. Il suo straordinario palmares conta ben 39 medaglie. E’ il simbolo dei valori autentici dello sport. Grazie a Josefa per la sua significativa presenza e della sua bella partecipazione a Baronissi”.