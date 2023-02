Baronissi, gli ultimi appuntamenti del Carnevale 2023

di Pietro Marchesano

Si chiude il Gran Carnevale di Baronissi 2023. Martedì 21 febbraio, dalle ore 16, sfilata dei carri allegorici e accensione del fantoccio di Carnevale in Largo Ambrosoli. Partenza del torpedone con i “carnevalini”, i bimbi che apriranno la sfilata in maschera. Sei i carri impegnati a colorare la città.

L’associazione “Insieme Per” metterà in scena le traversie dei protagonisti della “Casa di carta”; l’associazione “Maria SS delle Grazie” presenterà “I Mille colori dell’India”; i simpatici “Minions” saranno creati dall’Associazione Alvaa mentre la saga di “I Looney Tunes” sarà portata in scena dall’Associazione Sogno e Realtà e The Club 84 zero 84. “La Carica dei 101” è protagonista del carro dell’Associazione Rione Caposolofra & Co mentre l’Associazione Il Gabbiano realizzerà il carro “Cibo OGM? No grazie…”.

La “Morte del carnevale” sarà inscenata dall’Associazione Madre Terra. Chiuderà l’evento l’accensione del fantoccio di Carnevale in Largo Ambrosoli. Prologo in mattinata: dalle ore 10.30, festa in piazzetta Municipio con la Pro Loco. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, truccabimbi in Villa Comunale con i volontari de Il Punto.