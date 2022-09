Basaksehir-Fiorentina, le probabili formazioni del match

Tra poche ore tornerà la Conference League, secondo turno dei gironi. Questa sera il programma vedrà in listino il match Basaksehir-Fiorentina. Gli uomini di Italiano sono chiamati ad affrontare una gara difficile in quel di Istanbul. La squadra turca allenata dall’Imperatore Fatih Terim sarà sicuramente complicata da gestire, specie in casa propria. La viola invece ha bisogno di trovare l’equilibrio giusto mancato in questo avvio di stagione, messo ancor più in evidenza dalla partita persa a Bologna.

Continua l’alternanza di Gollini e Terracciano in porta, con il primo favorito in questa partita. I grandi cambi ci saranno dal centrocampo in avanti, con Saponara e Maleh preferiti ai titolari Barak e Mandragora. Ancora un’altra occasione di Cabral per mettersi in luce.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Basaksehir-Fiorentina.

Probabili formazioni

Basaksehir (4-1-4-1): Babacan; Sahinr, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Traorè, Tekdemir, Biglia, Ozcan, Choular, Okaka. A disp: Sengezer, Touba, Ali Kaldirim, Caiçara, Turuc, Aleksic, Gurler, Szysz, Arslantas, Keny. All. Belazoglu. Squalificati: –. Diffidati: –. Indisponibili: -.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Igor, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Saponara, Cabral, Kouamè. A disp: Terracciano, Cerofolini, ranieri, Favasuli, Krastev, Terzic, Barak, Duncan, Bianco, Mandragora, Ikonè, Jovic. All: Italiano Squalificati: -. Diffidati: -. Indisponibili: Castrovilli, Zurkowski, Dodo, Milenkovic, Gonzalez, Sottil.

Arbitro: Cuadra Fernandez (Spa)

Guardalinee: Porras Ayuso, Garrido Romero

Quarto uomo: Ortiz Arias