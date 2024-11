Battipaglia, al teatro Giuffré arriva Giacomo Rizzo con “Due cuori e una capanna”

di Redazione ZON

L’amore muove il mondo, è proprio vero. A ricordarcelo arriva adesso il secondo spettacolo del

cartellone teatrale 2024/2025 del Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia.

“Due cuori e una capanna” di Giacomo Rizzo

In scena domenica 17 novembre, alle ore 18:30, sarà Giacomo Rizzo con “Due cuori e una capanna”, una commedia in due atti scritta e interpretata dallo stesso attore napoletano, riconosciuto come uno dei nomi più prestigiosi della grande scuola napoletana, tuttora in attività.

«Ridere in questo momento storico è doveroso per continuare a vivere», come afferma lo stesso

Giacomo Rizzo a proposito di questo spettacolo, che pone al centro l’amore in tutte le sue sfumature:

quello per un compagno, per la propria moglie, ma anche verso un amico o un parente.

Un sentimento tanto forte che non può mai sfociare in pazzia. Non si può mai perdere il suo controllo,

e questo spettacolo, diretto magistralmente dallo stesso attore napoletano, racconta proprio questo.

Da non perdere.

Lo spettacolo

L’amore è ciò che muove il mondo: amore per la vita, per gli altri, per l’amicizia, e naturalmente per

la persona amata. Ma quando l’amore sfocia nella follia, cominciano i guai, come dimostra la storia

raccontata in questa commedia. La vicenda si svolge nel salotto-studio di Fofò e ruota attorno ai due

amici Dudù e Fofò (rispettivamente Domenico Formica e Alfonso Donato). Dudù è chimico, mentre

Fofò è medico; i due condividono una passione per l’invenzione e hanno brevettato una macchina

che potrebbe alleviare i dolori durante operazioni chirurgiche complesse. All’inizio della storia, si discute proprio del viaggio imminente di Dudù a Stoccolma, dove potrebbe ricevere un Nobel.

Nel frattempo, la moglie di Dudù, Bice, ha una relazione segreta con Fofò, di cui è perdutamente

innamorata. Fofò, invece, è in procinto di sposarsi con Carolina e di conoscere don Fabio, il fratello

parroco della sua fidanzata.

Questo matrimonio è importante per Fofò perché gli permetterà di ottenere una considerevole somma da sua zia Lucrezia. A complicare la vicenda, entrano in scena anche un giovane tipografo, Peppino, e Mimì, un giovane impiegato di Dudù. Tra colpi di scena situazioni esilaranti, questa commedia brillante offre un continuo susseguirsi di risate e leggerezza.

Campagna abbonamenti e info biglietti

La campagna abbonamenti, per questa stagione teatrale, s’è già conclusa. Tuttavia è possibile

acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, tutti fissati alle 18:30, rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale “Aldo Giuffré”, in via Guicciardini 35, i lunedì e il venerdì, dalle ore 10 alle 12, e dal martedì al giovedì, dalle ore 17 alle 20.

È possibile inoltre acquistare i biglietti anche online, su www.postoriservato.it.