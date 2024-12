Battipaglia, arrestato 35enne con hashish e coltello

di Redazione ZON

In data 27 dicembre u.s. gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di anni 35, irregolare sul territorio nazionale per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’uomo fermato per un controllo è stato trovato in possesso di un involucro che conteneva nr. 83 pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a vari frammenti, del peso complessivo di circa 50 grammi ed un coltello a serramanico avente la lama intrisa della medesima sostanza solida. Inoltre, il predetto aveva la disponibilità di una somma di denaro, sequestrata contestualmente poiché ritenuta il compendio dell’attività delittuosa.