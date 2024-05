Battipaglia, arrestato pusher: trovato con 65 grammi di cocaina

di Antonio Jr. Orrico

In data 27 Maggio u.s. gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia, hanno proceduto all’arresto di G.L.C. in quanto, lo stesso a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 65 grammi di cocaina, 2,5 grammi di eroina e 26 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento.