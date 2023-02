Battipaglia: nascondevano droga negli slip, arrestati 2 pusher

di Adelaide Senatore

Battipaglia, nuovo blitz della Polizia, in manette due pusher. La Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, R.E. e A.M. in quanto trovati in possesso rispettivamente di 3 grammi di cocaina nascosta negli slip e di 1,22 grammi di cocaina e 7,93 grammi di hashish nonché della somma di 220 euro nonché materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente da vendere al dettaglio.