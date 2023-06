Battipaglia, avvistato pesce “Manta” vicino alla riva

di Rita Milione

Nella mattinata di ieri, mercoledì 21 giugno, è stato avvistato sul Litorale di Battipaglia, nello specchio di mare che bagna la spiaggia del lido “Samoa”,- come riporta Salerno Today – un esemplare di pesce “Manta”. Il pesce era in difficoltà perché non riusciva a tornare in mare aperto. La presenza di questo pesce ha suscitato la curiosità dei bagnanti.

Caratteristiche del pesce Manta

“Manta” è un genere di pesci cartilaginei appartenenti alla famiglia Myliobatidae. Sono i giganti della famiglia, raggiungendo dimensioni imponenti, fino a 6,7 metri di larghezza ed arrivando a pesare più di una tonnellata.