Battipaglia, incendia un’auto e aggredisce la Polizia: uomo ubriaco arrestato

di Redazione ZON

Momenti di paura la scorsa notte a Battipaglia, in via Belvedere, dove un uomo, probabilmente sotto l’effetto di alcol, ha incendiato un’auto parcheggiata per ragioni ancora da chiarire.

Il caso

Sul luogo, come riportato dal quotidiano SalernoToday, sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio, mentre la Polizia di Stato ha fermato l’uomo. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha reagito violentemente contro gli agenti, sferrando calci e testate contro la volante e mandando in frantumi uno dei vetri.

Successivamente, è stato arrestato e condotto presso il Commissariato locale, dove ora è sotto custodia in attesa di ulteriori accertamenti.

Le indagini sono in corso per capire le motivazioni che hanno portato all’incendio dell’auto.