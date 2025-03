Battipaglia, malmena i titolari di un locale con un bastone

di Redazione ZON

Nella notte del 18 marzo, a Battipaglia (Sa), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo, per “lesioni aggravate e danneggiamento” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, munito di bastone, in una attività commerciale, avrebbe malmenato i titolari e danneggiato il locale.