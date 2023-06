Battipaglia, nascondeva otto dosi di cocaina nel giubbino: arrestato

di Redazione ZON

In data 12 giugno, il Commissariato di P.S. di Battipaglia, ha tratto in arresto nella flagranza di reato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, F. A., in quanto, a seguito di controllo alla circolazione stradale, veniva trovato in possesso di otto “dosi” di cocaina occultate nella tasca del giubbotto indossato.