Battipaglia, recuperati 3 veicoli rubati: si indaga sui responsabili

di Redazione ZON

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio nel corso del quale sono stati rinvenuti 3 veicoli già denunciati oggetto di furto consumato in Avellino, Potenza e San Valentino Torio.

Le autovetture sono state riconsegnate ai legittimi proprietari, mentre sono in corso attività investigative per risalire agli autori del furto.