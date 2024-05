Battipaglia, spaccio di droga: arrestato pluripregiudicato

di Rita Milione

Nella serata di venerdì 3 maggio u.s., gli agenti del Commissariato di Battipaglia in servizio per i controlli “movida” hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo residente in provincia di Cosenza, pluripregiudicato per vari reati contro la persona e l’ordine pubblico, già destinatario di avviso orale e Daspo.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di nr. 2 panetti di hashish del peso complessivo di gr. 190, nr. 2 involucri di cocaina del peso complessivo di gr. 99, un bilancino elettronico di precisione e varie banconote di piccolo taglio. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno della Procura c/o il Tribunale di Salerno, veniva associato presso la casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’A.G.