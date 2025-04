Battipaglia, tentata rapina in un supermercato: arrestato

di Redazione ZON

Il 28 marzo u.s., a Battipaglia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto per “tentata rapina impropria” un uomo che, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, in un supermercato, si sarebbe dapprima furtivamente impossessato di prodotti commerciali e poi, vistosi scoperto, avrebbe tentato di allontanarsi spintonando alcuni dipendenti.