Battipaglia, tragedia all’alba: uomo trovato morto in un distributore di benzina

di Redazione ZON

Dramma a Battipaglia, dove ieri mattina, intorno alle 6, un uomo di 55 anni senza fissa dimora è stato rinvenuto privo di vita nel bagno di un distributore di benzina situato in via Belvedere.

Come riportato dal quotidiano Ottopagine.it, sul luogo sono giunti i sanitari del Vopi, accompagnati da un medico, ma ogni tentativo è stato vano: non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini, ora affidate ai carabinieri, sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era stato recentemente dimesso dall’ospedale. Al momento, non si escludono ipotesi, in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si interroga sulle condizioni di disagio vissute dal 55enne.