Blanca, al via le riprese della seconda stagione

Grande successo per Maria Chiara Giannetta e la sua Blanca, rinnovata per la seconda stagione. Le riprese sono appena iniziate e ad annunciarlo è stata proprio la casa di produzione Lux Vide: “Oggi è un gran giorno per #LuxVide: inizio riprese per la seconda stagione di #BlancaLaSerie. In bocca al lupo ai nostri protagonisti e a tutta la troupe per questa nuova emozionante avventura!”.

La didascalia accompagna uno scatto della protagonista insieme al produttore Luca Bernabei, al regista Jan Michelini e al direttore della fotografia Alessandro Pesci. Confermato tutto il cast dello scorso anno, da Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Blanca, trama

Le vicende ruotano intorno a Blanca, una giovane donna divenuta non vedente da bambina. Dopo la perdita di sua sorella per mano del fidanzato, in lei si sviluppa un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia. La sua specialità è il decodage, ossia l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come intercettazioni e interrogatori. Blanca, sebbene si trovi a lavorare in un ambiente dove la sua disabilità viene vissuta come un ostacolo, non si lascia confinare in un ufficio e riesce a dimostrare il suo valore e le sue capacità.