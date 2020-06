Bollettino, Coronarvirus: i dati di oggi 9 giugno 2020

Il bollettino relativo al Covid-19 è stato come di consueto diramato dalla Protezione Civile. Oggi sono stati processati 55.003 tamponi

Il bollettino Coronavirus odierno è stato come di consueto diramato dalla Protezione Civile. Dai dati ufficiali, risultano 32.872 attuali (-1.858) casi attualmente positivi. Il numero totale dei casi da inizio epidemia raggiunge quota 235.561 con l’incremento di 283.

Purtroppo, si registrano complessivamente 34.043 deceduti con 79 vittime nella giornata odierna (ieri erano state 65). Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite dal Covid-19 2.062 persone per un totale di 168.646 guariti o dimessi.

Si conferma la diminuzione dei ricoveri: –20 i pazienti in terapia intensiva (una terapia intensiva che conta meno di 300 unità) -142 i ricoverati con sintomi in strutture ospedaliere. Inoltre, oggi sono stati processati 55.003 tamponi.

Ieri il via a Immuni

Bollettino – Ieri è partita ufficialmente in quattro Regioni pilota la app Immuni per la tracciabilità dei contatti Covid positivi. Dopo la prima settimana di sperimentazione, il funzionamento a pieno regime su scala nazionale è previsto per il 15 giugno prossimo. Nel mentre Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia sperimenteranno per prime il cosiddetto «contact tracing», reduce dal via libera del Garante per la privacy.

Le news sul coronavirus dal mondo

Oltre 7 milioni di contagi nel mondo, più di 1,3 milioni di casi in America Latina dove a preoccupare è il Brasile con oltre 700mila casi e 37mila decessi. La Grecia ha promesso la riapertura all’Italia a partire da lunedì.

