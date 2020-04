Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus per il 13 Aprile 2020: 103.613 attualmente positivi

Come di consueto, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 103.613 gli attuali casi positivi (+1.363 oggi, +2%).

Di questi, i ricoverati in terapia intensiva si attestano a 3.260 (-83 unità rispetto a ieri). Inoltre, il numero dei guariti è 35.435 (+1224 nella giornata odierna; + 5,2%). Si registrano, purtroppo, complessivamente 20.465 decessi (+566 nelle ultime 24 ore; +2,2%). I casi totali, dunque, salgono a 159.516 (3.153 persone in più rispetto a ieri con una crescita del 2,7%)

Situazione regione per regione

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali comunicati dalla Protezione civile, il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così ripartito a livello regionale:

31.935 in Lombardia

13.818 in Emilia Romagna

12.765 in Piemonte

10.766 in Veneto

6.257 in Toscana

3.365 in Liguria

3.080 nelle Marche

3.920 nel Lazio

3.062 in Campania

2.080 a Trento

2.512 in Puglia

1.307 in Friuli Venezia Giulia

2.050 in Sicilia

1.778 in Abruzzo

1.537 a Bolzano

625 in Umbria

914 in Sardegna

791 in Calabria

582 in Valle d’Aosta

270 in Basilicata

202 in Molise

Il confronto con i dati del bollettino di ieri

Nel bollettino di ieri, 12 aprile, si registravano 102.253 positivi in Italia. La situazione regione per regione era la seguente: 31.265 positivi in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.817 nel Lazio, 3.057 in Campania, 2.082 a Trento, 2.452 in Puglia, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 687 in Umbria, 903 in Sardegna, 793 in Calabria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

Leggi anche