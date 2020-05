Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: 76.440 attualmente positivi

Come di consueto, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 76.440 (-2.017) casi attualmente positivi. Il numero totale dei casi da inizio epidemia raggiunge quota 223.096 con l’incremento di 992. Purtroppo, si registrano complessivamente 31.368 deceduti con 262 vittime nella giornata odierna.

Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite 2.747 persone per un totale di 115.288. Si conferma la diminuzione dei ricoveri: 11.453 (-719) i pazienti in strutture ospedaliere di cui 855 (-38) in terapia intensiva. Calano le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia, oggi, se ne contano 64.132 (ieri erano 65.392).

Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 71.876 tamponi (contro i 61.973 di ieri). Il numero totale dei test, dunque, sale a quota 2.807.504.

Lombardia: contagi in crescita

In Lombarda, oggi, 13 maggio, si registrano altre 111 vittime, per un bilancio totale pari a 15.296. Nella giornata di ieri, invece, i decessi si erano fermati a 69. I nuovi casi positivi, inoltre, son 522 contro i 394 di ieri. Si rilevano 522 nuovi casi positivi (ieri erano stati 394), per un totale di 83.820 casi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 29.956 (contro i 30.032 di ieri).

Nella regione d’Italia più colpita, il numero dei pazienti in terapia intensiva ammonta a 297 (-10 nelle ultime 24 ore). I ricoverati, invece, sono 4.818 (-189). I guariti/dimessi di oggi salgono a 30.009 per un totale di 38.568 guariti dall’inizio dell’epidemia. Al momento, ci sono 24.841 persone in isolamento domiciliare.

Situazione regione per regione

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così ripartito a livello regionale:

29.956 in Lombardia

in Lombardia 11.891 in Piemonte

in Piemonte 6.301 in Emilia Romagna

in Emilia Romagna 4.718 in Veneto

in Veneto 4.096 nel Lazio

nel Lazio 3.388 in Toscana

in Toscana 2.904 nelle Marche

nelle Marche 2.660 in Liguria

in Liguria 2.253 in Puglia

in Puglia 1.854 in Sicilia

in Sicilia 1.765 in Campania

in Campania 1.482 in Abruzzo

in Abruzzo 770 in Friuli Venezia Giulia

in Friuli Venezia Giulia 505 a Trento

a Trento 524 in Calabria

in Calabria 465 in Sardegna

in Sardegna 380 a Bolzano

a Bolzano 229 in Molise

in Molise 127 in Basilicata

in Basilicata 92 in Umbria

in Umbria 80 in Valle d’Aosta

