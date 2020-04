Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus per il 16 Aprile 2020: 106.607 casi attuali

Come di consueto, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 106.607 gli attuali casi positivi (+1189)

I ricoverati in terapia intensiva si attestano a 2.936 (-143 unità rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 26.893 (-750 ). Cala anche il delle persone in terapia intensiva: sono 2.936 (-143). Aumentano, invece, a 76.778 le persone in isolamento domiciliare, contro i 74.696 di ieri.

Inoltre, il numero dei guariti è di 40.164 (+2.072 nella giornata odierna). Si registrano, purtroppo, 525 decessi odierni (-53 rispetto a ieri) per un totale di 22.170. I casi totali, dunque, salgono a 168.941 (+3.786). Sono stati effettuati 60.999 tamponi in 24 ore, contro i 43.715 tamponi di ieri.

Situazione regione per regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così ripartito a livello regionale:

33.090 in Lombardia

13.663 in Emilia Romagna

13.783 in Piemonte

10.800 in Veneto

6.613 in Toscana

3.437 in Liguria

3.124 nelle Marche

4.144 nel Lazio

3.118 in Campania

2.087 a Trento

2.625 in Puglia

1.330 in Friuli Venezia Giulia

2.108 in Sicilia

1.850 in Abruzzo

1.593 a Bolzano

536 in Umbria

865 in Sardegna

847 in Calabria

518 in Valle d’Aosta

273 in Basilicata

203 in Molise

I dati di ieri

Nel bollettino di ieri, 15 aprile, si registravano 105.418 casi attuali con un incremento di 1.127 (+1,1%). Si contavano, complessivamente, 21.645 deceduti (+ 578 in più; + 2,7). Si confermava, inoltre, positivo il trend dei dimessi/guariti pari a 38.092 con un incremento del +2,6%: erano 962 le persone dichiarate guarite o dimesse. Il numero complessivo dei casi totali ammontava, dunque, a 165.155.

