Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus per il 9 Aprile 2020: più di 100mila casi attuali

Come di consueto, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 100.269 gli attuali casi positivi (+1.996 oggi, +2%).

Di questi, i ricoverati in terapia intensiva si attestano a 3.381 (-116 unità rispetto a ieri; – 3,3%). Inoltre, il numero dei guariti è 32.534 (+2079 nella giornata odierna). Si registrano, purtroppo, complessivamente 19.468 decessi (+619 nelle ultime 24 ore; +3.3%). I casi totali, dunque, salgono a 152.271 (+4.694; +3,2%). Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 506.609 tamponi.

Situazione regione per regione

Il numero di persone attualmente positive al Covid-19 sono così ripartite a livello regionale:

29.530 in Lombardia

13.350 in Emilia Romagna

11.574 in Piemonte

10.649 in Veneto

5.822 in Toscana

3.633 nel Lazio

3.316 nelle Marche

3.301 in Liguria

1.994 a Trento

1.317 a Bolzano

2.963 in Campania

2.336 in Puglia

1.967 in Sicilia

1.398 in Friuli Venezia Giulia

1.635 in Abruzzo

876 in Sardegna

752 in Umbria

786 in Calabria

602 in Valle d’Aosta

279 in Basilicata

193 in Molise

I dati della Lombardia

In base ai dati comunicati dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito a livello provinciale:

Milano 13.268 (+520)

13.268 (+520) Bergamo 10.258 (+107)

10.258 (+107) Brescia 10.599 (+230)

10.599 (+230) Cremona 4.658 (+96)

4.658 (+96) Monza e Brianza 3.575 (+151)

3.575 (+151) Pavia 3.049 (+86)

3.049 (+86) Lodi 2.472 (+53)

2.472 (+53) Mantova 2.411 (+56)

2.411 (+56) Lecco 1.860 (+22)

1.860 (+22) Como 1.825 (+139)

1.825 (+139) Varese 1.633 (+44)

1.633 (+44) Sondrio 684 (+23)

“Non è assolutamente finita, non dobbiamo abbassare in nessun modo la guardia, non dobbiamo pensare che il peggio sia passato”, ha dichiarato Giulio Gallera dopo aver comunicato che nelle scorse 24 ore si sono rilevati +273 decessi e +1.544 positivi al Coronavirus in Lombardia, numero leggermente superiore rispetto a ieri.

