Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 753, su un totale di 192.541 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri (-128),–22 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 56 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 2.769 .

Il tasso di positività si attesta intorno all’ 0.4% (-0.1%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 42.521.442, come riporta il bollettino del Ministero della Salute. I dati dell’ultimo monitoraggio dell’Iss infatti confermano un trend positivo nella diminuzione dei contagi. Questa settimana l’indice Rt in Italia si è dimostrato stabile, fermo a 0.69 come la scorsa settimana. Inoltre è ancora in calo l’incidenza dei contagi, passata da 17 a 11 casi per centomila. Restano però i timori sulla variante Delta, che in Italia sale al 16,8%.

Il quadro sulle varianti

La più diffusa rimane ancora la variante Alfa al 74,92%. Tuttavia, sebbene i dati di giugno non siano ancora consolidati, dalle prime segnalazioni di sequenziamenti, si segnala un aumento, in percentuale, dei casi di variante Kappa e Delta, la cosiddetta “indiana” e un suo sottotipo, che passano dal 4,2% nel mese di maggio, al 16,8% del mese di giugno (dati estratti al 21 del mese). Sono le prime segnalazioni delle ultime settimane, monitorate dal Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’ISS.