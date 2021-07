La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 794, su un totale di 199.238 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri (-),–16 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 28 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece a 2.345.

Bollettino Covid-19, 2 luglio 2021

Il tasso di positività si attesta intorno all’ 0.4% (-0.1%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 52.327.583, come riporta il bollettino del Ministero della Salute. I dati dell’ultimo monitoraggio dell’Iss infatti confermano un trend positivo nella diminuzione dei contagi. Questa settimana l’indice Rt in Italia si è dimostrato in decrescita rispetto alla scorsa settimana, secondo l’ultimo monitoraggio l’indice infatti è passato da 0.69 a 0.63.

Il punto sulle varianti

La variante Delta si sta diffondendo in Italia, come previsto, soppiantando la precedente variante dominante, l’ex inglese, ora variante Alfa. In una settimana, la mutazione che sta dilagando in Gran Bretagna e in altri Paesi è salita dal 16,8% dei casi totali di Covid nel nostro Paese invece al 22,7% riportato nell’ultima indagine rapida diffusa oggi dall’Iss. Mentre l’Alfa scende dal 74,92% al 57,8%. Ma nel 22,7% della Delta in realtà rientrano enormi differenze tra le Regioni: la Sicilia è al 2,9%, il Piemonte è al 5%, la Toscana al 7%. Mentre il Lazio è al 34,9%, la Lombardia al 38,2%, su fino al 56,3% dell’Abruzzo, il 66,7% in Sardegna, il 70,6% del Friuli Venezia Giulia. In cinque Regioni non è ancora stata riscontrata: Basilicata, Molise, Provincia di Trento, Umbria e Val d’Aosta.