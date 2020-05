Trentino, ecco la procedura per accedere al “bonus bicicletta”

“Bonus bicicletta” un provvedimento annunciato nel corso della scorsa settimana dal vice presidente Mario Tonina. Il modulo di richiesta sarà scaricabile online

Trentino a lavoro per garantire una procedura semplificata per accedere al contributo “Bonus bicicletta“.

Un provvedimento annunciato nel corso della scorsa settimana dal vice presidente Mario Tonina. Basterà un modulo per la richiesta, scaricabile online.

Il dirigente responsabile, Roberto Andreatta, evidenzia che tutto sarà pronto entro la prossima settimana, in tempo per l’apertura delle rivendite di biciclette.

Il beneficio va vuole incoraggiare la mobilità eco sostenibile in Trentino, ma in questa fase di riapertura che segue al lockdown per la pandemia di coronavirus rappresenta anche un incentivo alla mobilità “sicura” rivolto ai pendolari che tutti i giorni si spostano dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

Si rivolge a tutti coloro che intendono utilizzare la bicicletta – tradizionale o elettrica – per andare al lavoro, da qualunque comune provengono se siano diretti nei comuni di Trento, Rovereto, Pergine, Arco e Riva del Garda, cioè quelli più interessati al traffico pendolare oppure residenti in questi cinque comuni e che si spostano per ragioni di lavoro con la due ruote all’interno degli stessi.

Il bonus bicicletta coprirà il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di una bicicletta, con un limite massimo di 500 euro per le bici elettriche a pedalata assistita, quelle pieghevoli e le cargobike e di 100 euro per le biciclette tradizionali.

Sono esclusi dal contributo i soggetti che negli ultimi 2 anni hanno ricevuto contributi per l’acquisto di biciclette da parte della Provincia di Trento o dei Comuni.

