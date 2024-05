Bonus spesa, in arrivo la nuova carta acquisti: a chi spetta?

di Rita Milione

L’Italia ha introdotto importanti novità nel campo dell’assistenza sociale (Bonus spesa): la Carta Acquisti, la carta “Dedicata a te” e il Reddito alimentare. Sono principalmente queste tre le misure previste nel 2024 per sostenere la spesa alimentare delle famiglie italiane in difficoltà.

La Carta Acquisti è già presente su tutto il territorio nazionale e viene caricata di 80 euro bimestralmente, le altre due agevolazioni hanno un regime diverso. Il Reddito alimentare è previsto (per il momento) solo in alcune grandi città (Genova, Firenze, Napoli e Palermo). Invece, la carta “Dedicata a te”, che vede un budget di 460 euro, non è ancora attiva (si aspetta il decreto attuativo).

Ci sono 600 milioni di euro stanziati che devono essere utilizzati, e per farlo serve appunto un decreto del ministero dell’Agricoltura e di quello delle Imprese. Il bonus è rivolto a un gruppo ristretto di famiglie numerose con Isee molto basso che non ricevono alcun altro sostegno economico dallo Stato.

Bonus spesa: a chi spetta la “Carta Dedicata a te”?

La carta Dedicata a te è rivolta a quelle famiglie residenti in Italia che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro, e in cui nessuno riceve un’altra misura di sostegno – che sia la Naspi, la cassa integrazione o l’Assegno di inclusione. In più, si dà la priorità ai nuclei familiari numerosi, specialmente chi ha figli al di sotto dei 14 anni. Di fatto, considerando che i soldi a disposizione sono comunque relativamente pochi, questo significa che sono praticamente escluse le persone single e le coppie senza figli, ma potrebbe non rientrare nella platea nemmeno chi ha figli grandi.

Cosa si può acquistare?

Bonus spesa, ecco cosa si può comprare con la carta acquisti spesa 2024:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla

Tutti gli altri prodotti che non vengono menzionati – ad esempio surgelati, confetture, tisane – non possono quindi essere comprati utilizzando la carta.