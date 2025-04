Bracigliano, Palazzo De Simone ospita la presentazione del libro di Vittorio Salemme: “Democristiani a Salerno”

di Redazione ZON

Giovedì 10 aprile 2025, alle ore 18:00, presso il Salone delle Scuderie di Palazzo De Simone a Bracigliano, si terrà la presentazione del libro dal titolo “Democristiani a Salerno”, scritto da Vittorio Salemme ed edito da D’Amato Editore.

All’evento parteciperanno: il Consigliere Comunale di Bracigliano Antonio Rescigno, il giornalista, co-direttore della rivista “Critica Sociale Massimiliano Amato, il Senatore della XVI Legislatura Alfonso Andria, il Deputato della XIV legislatura Tino Iannuzzi e l’autore del volume Vittorio Salemme.

“E’ per noi un onore – ha dichiarato il Consigliere Comunale Antonio Rescigno – presentare sul nostro territorio un libro che racconta le vicissitudini dei personaggi politici che hanno animato la Democrazia Cristiana a Salerno. E sarà molto interessante per i partecipanti a questo evento culturale dibattere con uomini che hanno vissuto in prima persona gli anni in cui la DC, attraverso i suoi più alti esponenti a livello nazionale, è riuscita ad imporre una linea di pensiero che ha tracciato il solco di modelli apodittici assunti quali esempi di ispirazione per la nuova Politica”.

Il testo di Salemme narra le vicende della Democrazia Cristiana in provincia di Salerno dai primi anni del dopoguerra e fino alla sua dissoluzione, ricostruite attraverso i suoi congressi, le elezioni politiche e amministrative, le polemiche e gli scontri tra le correnti e i rapporti con gli altri partiti.

Vittorio Salemme, già funzionario del Ministero della Sanità, è stato dirigente dell’Assessorato Regionale alla Sanità, Presidente degli ospedali Riuniti di Salerno oltre che Direttore Generale del Policlinico di Napoli.

Presidente del Club Rotary di Salerno, è un esponente di rilievo della società salernitana di Storia Patria. Grande appassionato di storia e della memoria politica salernitana.

Nella Democrazia Cristiana salernitana ha avuto un ruolo istituzionale e dirigenziale.