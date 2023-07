Brenda Cuomo ritrovata a Napoli: la comunicazione del Sindaco di Pellezzano

di Rita Milione

È stata ritrovata a Napoli Brenda Cuomo: la ragazza di 23 anni residente a Capriglia di Pellezzano che venerdì scorso aveva fatto perdere le sue tracce nel salernitano. La comunicazione del Primo Cittadino di Pellezzano Francesco Morra:

“Abbiamo appena appreso che Brenda Cuomo è stata ritrovata. La 23enne residente a Capriglia di Pellezzano, che venerdì scorso aveva fatto perdere le sue tracce, si trovava a Napoli. Non si conoscono ancora i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi, ma per la famiglia e l’intera Comunità di Capriglia un sospiro di sollievo dopo la notizia del suo ritrovamento. Ringrazio – conclude il Sindaco Morra – la Polizia Municipale, la Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e quanti si sono impegnati nelle operazioni di ricerca di Brenda che fortunatamente si sono concluse in modo positivo”.