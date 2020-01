4-4-2

P Donnarumma D Conti D Musacchio D Romagnoli D Theo Hernandez A Castillejo C Bennacer C Kessie C Calhanoglu A Ibrahimovic A Leao

All. Pioli

Panchina: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Krunic, Rebic, Bonaventura, Paquetà, Piatek, Suso

Indisponibili: Duarte, Biglia, Rodriguez, Calabria

Squalificati: –

QUI MILAN – Recuperato Calhanoglu, per Pioli è dubbio su chi schierare come esterno a sinistra tra il turco ed Ante Rebic, decisivo contro l’Udinese. In difesa out Calabria mentre Musacchio è recuperato e sarà il partner di Romagnoli al centro della difesa. In attacco confermata la coppia Leao-Ibrahimovic.