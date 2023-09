Bullismo, “Basta bullo io ballo”: presentata al Senato la campagna antiviolenza

di Rita Milione

Carmen De Gironimo, presidente dell’associazione Emotional & More, ha ideato e presenterà presso il Senato il progetto contro il bullismo intitolato “Basta Bullo Io Ballo – Lo sport cura, la violenza oscura”, campagna di sensibilizzazione sulla consapevolezza delle emozioni nello sport allo scopo di prevenire atti di violenza e di bullismo. Il comunicato:

L’evento è in programma mercoledì 13 settembre alle ore 18:00, su invito della Senatrice Daniela Sbrollini. Emotional & More promuove il progetto “Basta Bullo Io Ballo – Lo sport cura, la violenza oscura”, che ha come obiettivo principale la sensibilizzazione nei confronti del bullismo e più in generale della violenza.

Ideato da Carmen De Gironimo, presidente dell’associazione (emotional coach e anche autrice del libro “Emotional. Verso il tuo goal”, la cui prefazione è stata redatta, tra gli altri, dal presidente FIGC Gabriele Gravina), il progetto punta a educare prevalentemente i giovani sulla gestione delle emozioni. Il messaggio sociale che si vuol veicolare è che, nelle discipline sportive, la prestazione dipende anche – e soprattutto – dall’armonia di gruppo e dalla serenità d’animo.

Il progetto, che verrà presentato in Senato mercoledì 13 settembre su iniziativa della Senatrice Daniela Sbrollini, si basa su tre pilastri fondamentali:

Il primo è rappresentato da “Emotional & Sport”, kermesse itinerante la cui ultima tappa si è svolta a Bari, terra d’origine dell’intero progetto. Sostenuta da importanti patrocinati come FIGC, Comitato LND Puglia, AIC, A.Di.Se, Campioni di Vita e tante altre ancora, “Emotional & Sport” mira a coinvolgere la gestione delle emozioni e a prevenire qualsiasi tipo di violenza attraverso i racconti di atleti, membri di settori giovanili e di importanti istituzioni sportive (e non) includendo le federazioni che appoggiano il progetto.

Il secondo gioca maggiormente sulla diffusione di questi concetti direttamente negli ambienti d’interesse: scuole calcio, federazioni sportive, ambienti giovanili, istituti scolastici, ecc. Il tutto avverrà tramite il “Fattore emotivo nello sviluppo delle prestazioni atletiche”, seminario itinerante ideato da Carmen De Gironimo con la partecipazione di sociologi dello sport e docenti di scienze motorie, già divulgato in LUM per il corso in Management delle Società Calcistiche.

Il terzo, invece, consiste in un format televisivo dal carattere interattivo, in fase di produzione, che sarà possibile grazie al sostegno di Antenna Sud e del Gruppo Editoriale Distante. Carmen De Gironimo ha scelto AR Production, produzione tutta pugliese capeggiata da Alfredo Rizzo, colui che si è occupato del video ufficiale della campagna che sarà presentata in Senato.

Si ringrazia anche Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC e del Comitato LND Puglia, per la collaborazione e per la preziosa fiducia riposta in Emotional & More. Si sottolinea una nuova ed importante adesione al progetto, quella della Federazione Danza (FIDS) nata dal sostegno della presidente Laura Lunetta.

Carmen De Gironimo fissa gli obiettivi di “Basta Bullo Io Ballo – Lo sport cura, la violenza oscura”: «Emotional & More vuole dotare i dirigenti, gli allenatori, i coach e i compagni di squadra degli strumenti necessari per identificare comportamenti legati a emozioni represse o sopite causate dal bullismo, al fine di proteggere e indirizzare gli individui coinvolti verso ulteriori approfondimenti e competenze adeguate, oltre che essere empatici e di sostegno. Parto dalla Puglia, territorio in cui sono nata, per portare la mia idea in tutta Italia».

La consapevolezza delle emozioni è un punto di forza per la crescita interiore, oltre che uno strumento per evitare discriminazioni ed emarginazioni.