“Bullismo ON/OFF”: i Carabinieri incontrano gli studenti

di Anna Del Prete

BULLISMO ON/OFF – I Carabinieri della compagnia di Anzio, in provincia di Roma, hanno incontrato nella giornata di ieri gli alluni di un istituto superiore per il progetto “Bullismo ON/OFF” incentrato sui temi della legalità e del bullismo.

L’iniziativa ha coinvolto tutti gli studenti delle classi prime dell’ Istituto scolastico Apicio – Colonna – Gatti. Coordinato anche dai professori, Capitano Alessandro De Palma ha tenuto l’incontro insieme ai suoi colleghi.

“Bullismo ON/OFF”: l’obiettivo del progetto

L’incontro è stato seguito da 250 studenti e si è incentrato sui temi riguardanti la legalità, tra cui quello del bullismo e del cyberbullismo. Il tema è stato discusso in tutte le sue sfaccettature poiché, come ben si sa, può portare a comportamenti penalmente rilevanti.

In seguito al tema, sono stati proiettati anche dei video istituzionali dell’Arma dei Carabinieri per sensibilizzare gli alunni sul fenomeno. La compagnia dei Carabinieri di Anzio infatti, ha invitato tutti i presenti a porgere la massima attenzione alle dinamiche che possono verificarsi tra i banchi di scuola per individuare preventivamente gli atti di bullismo.

Prestare attenzione a quello che succede tra le mura scolastiche è uno dei tanti strumenti utilizzati per contrastare il bullismo e il cyberbullismo.

