4-3-3

P Radu D Darmian D Iacoponi D Bruno Alves D Gagliolo C Brugman C Hernani C Kurtic C Kucka A Cornelius A Sprocati

All. Roberto D’Aversa

Panchina: Colombi, Dermaku, Laurini, Pezzella Giu., Barillà, Grassi, Caprari, Siligardi

Indisponibili: Karamoh, Kulusevski, Sepe, Inglese, Scozzarella

Squalificati: –

QUI PARMA – Il caso Gervinho si è chiuso con la cessione dell’ivoriano in Qatar. Roberto D’Aversa però abbraccia Caprari: l’ex-Samp partirà dalla panchina. Non si placa l’emergenza in casa ducale: fuori Sepe, Kulusevski e Scozzarella, che si uniscono a Karamoh ed Inglese. In campo, spazio a Sprocati in attacco con Kucka presente nel tridente. In mezzo spazio a Brugman. Esordio per Radu tra i pali?