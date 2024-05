Calcianti azzurri contro il bullismo: donazioni di panchine a tema

di Pasquale Capasso

I calcianti azzurri hanno organizzato un’ottima iniziativa contro il bullismo. Campagna che prende il nome de Il bullo non ha colore e che ha come principale obiettivo quello di sensibilizzare i giovani al rispetto e su come contrastare questa piaga sociale sempre più diffusa tra gli adolescenti. Seguirà una festa con tanto di cibo, musica e fuochi d’artificio.

Calcianti azzurri contro il bullismo: l’evento

La campagna contro il bullismo dei Calcianti azzurri si terrà giovedì prossimo alle 19.30 al campo di allenamento in via Ferdinando Magellano, Firenze. Maurizio Matta, presidente della squadra, spiega così l’evento:

“Doniamo due panchine a due giardini del quartiere: una per il giardino Caterina de’ Medici e l’altra per il giardino di via Magellano davanti al nostro campo. Si tratta di due panchine azzurre, colore doppiamente simbolico visto che è anche quello della nostra squadra, e in materiale riciclato per stimolare anche verso questa tematica“.

E ancora: “Con questo evento vogliamo sensibilizzare tutti, ma in particolare i giovani sull’importanza del rispetto e sulla lotta al bullismo. Per questo la serata inizierà con degli interventi da parte di esperti, testimoni e vittime di bullismo. Lavoriamo tanto con e sui ragazzi nel quartiere, e lo sport aiuta. Il calcio storico in questo senso è uno sport sicuramente estremo, ma dove la disciplina è avanti a tutto e i valori sono la base. Noi ci siamo e ci saremo per aiutarli“.

Fonte: La Nazione

