Calcio e memoria: al via il Memorial Francesco Galdieri allo Stadio Vittoria di Fisciano

di Redazione ZON

Un week-end di Pasqua all’insegna del calcio giovanile nel ricordo di uno dei più grandi imprenditori di Fisciano, stimato ed apprezzato anche al di fuori dei confini territoriali: il 16-17-18-19 Aprile 2025, presso lo Stadio Comunale “Vittoria” di Fisciano si terrà il Primo Memorial Francesco Galdieri, per mantenere vivo il ricordo di don Ciccio, una delle più importanti personalità del mondo imprenditoriale, fondatore della “Galdieri Auto” e della “Galdieri Petroli”.

12 società, con le rappresentative under 14, under 15, under 16 e under 17 si sfideranno in questa quattro giorni di grande calcio. Un torneo autorizzato dalla FGCI con la presenza di arbitri federali appartenenti sia alla categoria dilettantistica che a quella professionistica. Le squadre partecipanti saranno: Academy F6; Città di Fisciano; Salernitana, Nocerina; Turris, Assocalcio; Giugliano; Preturo; SV F. Academy; Scafatese; Puetolana; Gelbison.

“Nel dedicare questo Memorial di Calcio a nostro padre – dichiarano i figli di don Ciccio Galdieri, Gino, Marcello e Gianfranco – desideriamo esprimere, a nome di tutta la famiglia, la nostra profonda gratitudine agli organizzatori e a tutti coloro che hanno voluto onorare la sua memoria. La passione per lo sport e l’impegno verso la comunità che lui ha sempre dimostrato vivono in ognuno di noi. È commovente vedere quanto il suo operato abbia lasciato un segno indelebile non solo a Fisciano, ma anche oltre i confini territoriali. Questo evento rappresenta non solo un tributo alla sua figura, ma anche un’opportunità per condividere i valori che lui ha incarnato con dedizione e passione”.

La società sportiva “Città di Fisciano”, tra gli organizzatori del Memorial, ringrazia il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa e l’intera Amministrazione Comunale per la concessione del Patrocinio morale a questo evento sportivo e la “Fisciano Sviluppo” per aver concesso lo Stadio dove verranno disputati gli incontri.

Formula del Torneo

Le squadre, per ciascuna categoria under, verranno divise in due gironi da tre squadre. Nelle categorie under 14 e under 15 le prime due di ciascun girone giocheranno le due finali in programma sabato 19 aprile alle ore 15:00 (under 14) e alle ore 16:00 (under 15).

Per le categorie under 16 e under 17 sono invece previste le semifinali che si svolgeranno la mattina di sabato 19 aprile in base al seguente programma: per gli under 16, la prima semifinale alle ore 9:00 con la prima del girone A che affronterà la seconda del girone B; alle ore 10:10 la seconda del girone A se la vedrà contro la prima del girone B. A seguire le altre due semifinali della categoria under 17: alle ore 11:20 la prima del girone A affronterà la seconda del girone B; alle ore 12:30 la seconda del girone A giocherà contro la prima del girone B.

Nel pomeriggio si svolgeranno le finali: la prima finale, quella della categoria under 16 si disputerà alle ore 17:00, mentre l’ultima finale, categoria under 17 è in programma alle ore 18:30. Alle ore 20:00 il pprogramma si chiuderà con le premiazioni.