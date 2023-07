Camion in fiamme sul raccordo Salerno-Avellino

di Rita Milione

Attimi di paura sul raccordo autostradale Salerno-Avellino nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 luglio, dove per cause ancora in corso di accertamento, un camion è stato avvolto dalle fiamme. In pochi minuti l’incendio ha divorato il mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale.

La comunicazione di Anas

Il traffico è temporaneamente rallentato sulla A2 Autostrada del Mediterraneo nel tratto tra gli svincoli di Baronissi e Lancusi (SA), in direzione nord, a causa di un mezzo pesante in fiamme.

Sul posto sono presenti Anas e i soccorsi stradali per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.