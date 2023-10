Camorra: è morto il boss della provincia di Salerno

di Rita Milione

Nel carcere di Milano è morto l’ultimo boss della provincia di Salerno Francesco Matrone, detto “Franchin’ a belva”. L’uomo – come riporta Salerno Today – sarebbe stato stroncato da un malore all’età di 76 anni. Matrone era in carcere dal 2012, quando fu arrestato ad Acerno dopo un periodo di latitanza. Le esequie saranno celebrate, in forma privata, nei prossimi giorni a Scafati.