Campania, scossa di terremoto: circolazione ferroviaria in graduale ripresa

di Rita Milione

Dopo la forte scossa di terremoto in Campania che ha interessato la zona di Napoli Campi Flegrei, la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici. Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In una nota, Trenitalia comunica che: