Capaccio, 68enne perseguita l’ex compagna e la figlia: applicato braccialetto elettronico

di Rita Milione

Il 14 dicembre u.s., a Capaccio Paestum (SA), i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del ‘divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentate dalle persone offese con applicazione del braccialetto elettronico” emessa su richiesta di questa Procura dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 68enne per atti persecutori nei confronti della ex compagna e della figlia.

Il provvedimento cautelare nei confronti dell’uomo è scaturito a seguito delle dichiarazioni rese dalla donna e dalla figlia in merito alle continue minacce di morte proferite dall’indagato. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.