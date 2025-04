Capaccio Paestum: fermato uomo per tentato omicidio

di Redazione ZON

Il 15 aprile u.s., a Capaccio Paestum, i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo e quelli della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Agropoli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio un cittadino romeno, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, lo scorso 13 aprile, avrebbe aggredito un connazionale ferendolo gravemente.