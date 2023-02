Capaccio Paestum, programma eventi 2023: pubblicato l’avviso

di Rita Milione

Il Comune di Capaccio Paestum ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire proposte progettuali al fine di organizzare un programma di eventi turistico-culturali, condiviso e coordinato, da tenersi dal 1 aprile al 30 settembre 2023. Dopo la buona riuscita del calendario di manifestazioni svoltesi nel 2021 e nel 2022, l’amministrazione comunale vuole continuare ad assicurare un’offerta turistica e culturale qualificata, organizzata sia per i residenti sia per incentivare visitatori e turisti a scegliere la città dei templi. Per garantire la formazione di un cartellone di eventi prestigioso e variegato, il Comune – attraverso l’ufficio Turismo, eventi, cultura e cerimoniale – apre la programmazione alla partecipazione di vari soggetti, pubblici e privati, che intendano realizzare iniziative da inserire nel programma stesso.

Per lo svolgimento e la buona riuscita delle manifestazioni che vorrà patrocinare o realizzare, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, potrà assicurare al soggetto attuatore l’uso di spazi aperti e piazze, l’uso di locali di proprietà, il supporto logistico nonché eventuali contributi economici, come disciplinato dal regolamento comunale. Possono rispondere all’avviso singoli, associazioni, comitati, raggruppamenti spontanei o altri soggetti giuridici. Gli interessati potranno compilare il modulo che reca la natura, gli obiettivi, eventuali partners, il periodo di riferimento della manifestazione, la finalità dell’iniziativa, i suoi canali di promozione e il bilancio preventivo dell’iniziativa stessa.

«Dopo il grande successo riscosso dal programma di eventi del 2022, vogliamo proporre anche quest’anno un cartellone di manifestazioni di qualità che possano offrire ai nostri cittadini l’opportunità di godere di numerosi e variegati eventi e a visitatori e turisti un motivo in più per scegliere di trascorrere del tempo nella nostra Città – dichiara il sindaco Franco Alfieri –. Al nostro Comune arrivano continuamente proposte per la realizzazione di manifestazioni ed eventi, e quindi con questo avviso vogliamo mettere a disposizione di coloro che sono interessati a presentare le loro idee e ad avanzare i loro progetti un iter ben definito. Al tempo stesso, vogliamo mettere su un programma che ci consenta una buona concertazione degli eventi e una giusta distribuzione degli stessi nel tempo e nei diversi luoghi della città».

Il modulo per rispondere all’avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Capaccio Paestum, dovrà pervenire entro e non oltre il 24 marzo 2023. L’amministrazione comunale valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità, procederà agli adempimenti successivi. Inoltre, si riserva la facoltà di prendere in esame eventuali proposte che perverranno oltre il termine e/o che sono già pervenute prima della pubblicazione dell’avviso, nonché di stabilire un numero massimo di eventi da calendarizzare.