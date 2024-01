Capaccio Paestum, spaccio di droga: un arresto

di Rita Milione

Nel pomeriggio del 10 gennaio u.s., a Capaccio Paestum (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo poiché individuato in possesso di cocaina per un peso di circa 238 grammi, hashish per un peso complessivo di 435 grammi, nonché la somma in contanti di 4.850 euro e 5.000 dirham (moneta marocchina).