Capaccio, sorpreso in possesso di cocaina: arrestato

di Redazione ZON

Il 17 ottobre, a Capaccio Paestum, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, G. F., in quanto individuato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 103 grammi.